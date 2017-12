Zó zagen Marco en Leontine Borsato er 20 jaar geleden nog uit

Leontine Borsato is vandaag 50 jaar geworden.

En als je haar ziet, dan zou je dat niet gauw zeggen. Ze ziet er eigenlijk áltijd prachtig uit en wat misschien nog wel mooier is: ze straalt geluk uit.

Zeker weten

Alweer bijna 20 jaar geleden trouwde ze met haar grote liefde, zanger Marco Borsato. Het stel deelt graag oude kiekjes op social media en dat is altijd leuk om te zien. Wat zijn ze veranderd in die tijd. Marco over zijn vrouw: “Had ik het dus toch goed aangevoeld toen ik haar al na 3 maanden ten huwelijk vroeg. Iedereen riep: ‘Voorzichtig, niet te snel!’ Maar alles in mij zei dat zij de moeder van mijn kinderen was.” En wat had hij gelijk.

Gezin

Leontine over haar man: “Ik heb nooit aan ons huwelijk getwijfeld. Marco en ik worden samen oud, dat wist ik meteen. Natuurlijk gebeuren er dingen in je leven, waardoor je wordt uitgedaagd. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Vecht voor elkaar, houd het leuk, wees lief en zeg altijd wat je denkt.” Samen hebben ze 3 kinderen, zonen Senna en Luca en dochter Jada.

Dit is ruim 20 jaar geleden:

Vanavond album presentatie “Thuis” in @paradisoadam net als ruim 20 jaar geleden @borsato ❤️ Bij jou kom ik #thuis ❤️ Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 16 Nov 2017 om 6:36 PST

En die foto hebben ze nog maar eens nagemaakt:

20 jaar later, nu met onze 3 kinderen in @paradisoadam voelt als thuiskomen ❤️ @borsato #Thuis Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 17 Nov 2017 om 4:05 PST

Zo zag het blije stel eruit toen ze gingen trouwen:

18 jaar getrouwd met de liefste ❤️ #liefdevanmijnleven #tothemoonandback #loveyou ❤️ @borsato Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 22 Mei 2016 om 2:27 PDT

Bron: Instagram. Beeld: ANP