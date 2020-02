Leontine Borsato laat voor het eerst sinds de breuk van zich horen

Marco en Leontine Borsato maakten afgelopen week bekend dat ze na een huwelijk van 23 jaar uit elkaar gaan. Rondom Leontine bleef het daarna stil, maar vandaag – op de dag van de liefde – laat ze voor het eerst van zich horen.

Op Instagram deelt zij een post met haar volgers waarin de tekst staat “Loslaten is het nieuwe verbinden”. Toeval dat het op Valentijnsdag is? Zeker niet, want daarnaast schrijft ze dat ze iedereen een vrolijke Valentijnsdag wenst.

Dit bericht bekijken op Instagram Happy Valentines day everyone ❤️ Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 14 Feb 2020 om 6:57 (PST)

Hartjes voor Leontine

Er wordt volop op Leontine’s bericht gereageerd. Niet zozeer met woorden, maar vooral met hartjes en likes. Op de post is te zien dat hij geplaatst is vanuit Blaricum, de plek waar Marco en Leontine wonen. Het is nog altijd niet duidelijk wie van de twee hier blijft, maar er gaan geruchten dat Marco op dit moment bij zijn moeder is ingetrokken.