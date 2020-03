Leontine Borsato verwerkt breuk met Marco op rustgevende vakantie

Marco en Leontine Borsato maakten begin februari bekend dat ze na een huwelijk van 23 jaar uit elkaar gaan. Nu lijkt het erop dat Leontine de breuk in alle rust verwerkt in Thailand.

Ze plaatst een hele reeks vakantiefoto’s op Instagram waarop onder andere te zien is hoe ze aan het mediteren is in een tempel in Bangkok. Op haar Instagram Stories zijn vooral veel Thaise maaltijden te zien, een gezellig boottochtje en veel boeddhistische beelden.

Advertentie

Veel steun

Na 2 dagen in Bangkok brengt ze de rest van haar vakantie door op een van de Thaise eilanden. “Geniet ervan en verwen jezelf maar lekker, lieve vrouw”, reageert een van haar volgers. Nicolette van Dam, Ellemieke Vermolen, Anouk Smulders, Connie Witteman en Quinty Trustfull plaatsen een hartjes onder haar foto.

Dit bericht bekijken op Instagram 🙏🏻 Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 3 Mrt 2020 om 8:54 (PST)

Einde huwelijk

De break up van het showbizz-koppel kwam voor velen als een grote shock. Het is nog niet duidelijk waar de 2 momenteel wonen, maar er gaan geruchten dat Marco op dit moment bij zijn moeder is ingetrokken in Alkmaar.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress