Leontine Borsato deelt lieve succeswens voor manlief Marco

Woensdagavond begint Marco Borsato met zijn concertreeks in de Rotterdamse Kuip. Na 15 jaar keert hij terug naar deze locatie, die ook voor Leontine Borsato heel bijzonder is.

Leontine Borsato kijkt enorm uit naar de vijf concerten die haar man Marco gaat geven in De Kuip in Rotterdam. “Vanavond ga ik vol trots naar jou kijken en luisteren”, schrijft Leontine in een lieve succeswens op Instagram. “Zo bijzonder om na 15 jaar weer terug te zijn in de Kuip! Heel veel succes én geniet vooral.” Leontine gebruikt daar ook de hashtags #toitoitoi #houvanjou bij.

Artiesten

Marco staat tijdens zijn concerten niet alleen op het podium. Hij krijgt gedurende de avond onder meer hulp van Davina Michelle, André Hazes, Lil Kleine, Maan en Di-rect.

Bron en beeld: ANP.