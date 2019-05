Leontine Borsato deelt héérlijke trouwfoto van haar en Marco

Leontine en Marco Borsato zijn alweer 21 jaar heel gelukkig getrouwd. Om dat te vieren, deelt Leontine een uitgebreide fotoreportage van hun huwelijksdag op Instagram.

Het stel stapte 21 jaar geleden letterlijk in het huwelijksbootje in Venetië. Want als je trouwt met Marco, dan doe je dat natuurlijk wel op Italiaanse grond. En dus heeft Leontine stapels foto’s waarop de twee dolverliefd over een Venetiaans plein rennen. Hoe ze elkaar innig verliefd aanstaren en al kussend de huwelijkstaart aansnijden. Molto dolce (heel schattig).

Huwelijksaanzoek

Leontine vertelde eerder aan Libelle dat ze allebei nog een relatie hadden toen ze elkaar ontmoetten. Bij de tweede ontmoeting waren ze echter allebei weer vrijgezel en was er geen ontkennen meer aan: hartstikke verliefd. Marco was zo hoteldebotel dat hij haar al na drie maanden verkering ten huwelijk vroeg.

‘Met hart en ziel’

Inmiddels zijn ze 21 jaar en drie kinderen verder en zijn de twee nog hartstikke gek op elkaar. Dat blijkt wel uit de tekst die Leontine bij de foto schreef. “21 jaar geleden zei ik JA tegen jou in Venetië en nu zeg ik weer JA tegen jou @borsato met heel mijn hart en ziel. Per sempre e sempre.”

Marco ging ook creatief te werk en draaide een filmpje met huwelijksfoto’s in elkaar voor de liefde van zijn leven. En ook bij de zanger spat de liefde er nog altijd vanaf. “21 jaar getrouwd met deze prachtige vrouw de liefde van mijn leven per sempre e sempre! Ik hou nog steeds zo veel van deze vrouw!”

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP