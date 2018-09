Leontine Borsato: 'Ik wil mezelf blijven ontwikkelen'

Je zou het niet zeggen, maar actrice en presentatrice Leontine Borsato is toch echt vijftig. En daarvoor is ze vooral erg dankbaar. “Nu mijn ouders niet meer leven, voel ik nog dieper wat ik belangrijk vind: mijn familie, mijn gezin, mijn vrienden.”

Jouw moeder is vorig jaar overleden. Wat heeft dat met jou gedaan?

“Veel. Meer dan vijftig worden, bijvoorbeeld. Leeftijd is maar een getal. Natuurlijk: ik snap dat dit een getal is waarvan je even kunt schrikken, omdat vijftig zo veel ouder klinkt dan dat je je voelt. Dat geldt ook zeker voor mij. Maar ik ben vooral heel dankbaar dat ik die verjaardag heb mogen vieren. Mijn vader werd maar 58. Stel je voor dat ik nog maar acht jaar te gaan heb? Gelukkig is mijn moeder een stuk ouder geworden. Zij was 76 toen ze stierf. Afgelopen zomer was ik er veel mee bezig. Er waren zo veel momenten dat ik haar even wilde bellen of even wilde langsgaan…” Leontine schiet vol. “Ik mis haar heel erg.”

Is het anders dan toen je vader stierf?

“Ja, want nu heb ik helemaal geen ouders meer. Opeens sta ik boven aan de rij. Dat vind ik een moeilijk besef. Afgezien daarvan: ik beleef het verlies nu bewuster. Toen mijn vader stierf moest mijn leven nog helemaal beginnen. Ik kende Marco nog niet eens. Ik had alle grote dingen zoals trouwen en een gezin stichten nog voor de boeg. Dat is nu allemaal gebeurd, sterker nog: mijn kinderen staan op het punt om het nest te verlaten. Ik besef nu pas dat mijn moeder dit ook allemaal heeft meegemaakt: toen wij uit huis gingen, toen ze zelf geen ouders meer had. Daar heb ik destijds helemaal niet bij stilgestaan. We hebben het er ook nooit over gehad. Dat vind ik nu best jammer.”

Is er iets wat je van huis uit hebt meegekregen dat je in je eigen gezin ook zo wilde doen?

“Ik heb een heel beschermde jeugd gehad. Mijn vader was een harde werker, die ervoor zorgde dat we niks tekortkwamen. Mijn moeder werkte in de huishouding, maar dat deed ze als wij op school zaten. Als we thuiskwamen, zat ze altijd thuis met een kopje thee op ons te wachten. Je kon dan altijd je ei bij haar kwijt. Dat heb ik fijn gevonden.”

Jij zal toch niet altijd thuis hebben gezeten met een kopje thee?

“Niet altijd, maar wel regelmatig. Dat was heel bewust. Ik heb niet drie kinderen mogen krijgen om ze door een ander te laten opvoeden. Maar ik wilde mezelf ook blijven ontwikkelen. Daarin heb ik zoals iedere werkende moeder mijn balans moeten vinden. Het zal niet voor iedereen gelden, maar ik heb het nodig om ook dingen voor mezelf te doen. Als ik alleen maar thuis was gebleven, was ik geen leukere vrouw of moeder geweest. Ik denk dat het ook een goed voorbeeld voor mijn kinderen was: ze hebben gezien dat een vrouw een heel aanwezige moeder thuis kan zijn én buitenshuis dingen kan doen waarvan ze blij wordt. Het hielp ook dat Marco het altijd heeft gestimuleerd. Hij vond het alleen maar leuk als ik een klus had.”

