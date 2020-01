Leontine over Marco en Iris Hond: “De affaire hebben we achter ons gelaten"

Leontine Borsato zegt de affaire van haar man Marco Borsato met pianiste Iris Hond achter zich te hebben gelaten. Ze laat weten dat ze er nu ‘helemaal overheen is’.

Dit vertelt ze aan tijdschrift LINDA. ‘Het is ook tien jaar geleden’.

Advertentie

“Ik ben dankbaar voor alle hartverwarmende reacties”, laat ze verder weten. “Het heeft ons gebracht dat we met elkaar verder wilden”, vervolgt ze. Toch doen er af en toe weer scheidingsgeruchten de ronde, maar daar is niets van waar, aldus Leontine én Marco. ‘Dat is complete onzin’, laat hun management weten.

Dat het niet goed gaat met Marco zelf, die momenteel kampt met een burn-out, zegt volgens de twee zelf niets over hun relatie. De zanger heeft voorlopig al zijn werkzaamheden neergelegd.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Brunopress