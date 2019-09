Leraar draagt meisje (10) met rugaandoening tijdens schooluitstap zodat ze er ook bij kan zijn

De leraar van de kleine Ryan King heeft een hart van goud. Hij droeg haar de hele schooltrip naar de watervallen omdat ze zelf niet kan lopen door haar rugaandoening.

Ryan King lijdt aan spina bifida, ook wel een open rug genoemd. Ze zit in een rolstoel en kan niet meer lopen. Normaal gesproken laat ze zich niet zo snel van haar stuk brengen, maar toen de school een uitstapje aankondigde de watervallen van de rivier Ohio in het Amerikaanse Louisville, dacht ze zich er toch bij neer te moeten leggen om niet mee te gaan. De plek is namelijk niet rolstoelvriendelijk.

Redder

Totdat haar leraar, of beter gezegd held, Jim Freeman aanbood haar met liefde de hele dag op zijn rug te dragen naar de watervallen. Haar moeder schrijft op Facebook: ‘Een leraar sprong in de bres en zei: ‘Ik wil haar met plezier de hele dag ronddragen bij de watervallen’. Ze is nu zo opgewonden dat ze dat zonder mij kan doen. Mijn hart smelt.”

Warme dag

Ze gaf aan dat ze haar dochter graag zelf had gedragen in een speciale draagzak op haar rug, maar dat zou te zwaar zijn geweest. De leraar, die niet eens lesgeeft aan Ryan, deed het graag in Shelly’s plaats. Freeman droeg de tiener tijdens het uitstapje zelfs bij een temperatuur van 32 graden.

Ryan had uiteindelijk een geweldige dag. En dat haar verhaal vervolgens ook nog eens de hele wereld overging, kan ze al helemaal niet geloven, roept ze blij uit in dit filmpje:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock