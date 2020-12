Docent Nederlands in tranen door verrassing leerlingen tijdens online les

Online les is niet alleen voor leerlingen niet ideaal, ook voor leraren is het online lesgeven zwaar. Een klas van een ROC in Drachten verraste hun docent daarom op een heel leuke manier tijdens de online les.

Docent Nederlands Conrad Berghoef deelde op Twitter de video van het begin van een zijn online lessen. De docent van het ROC in Drachten begon de les geïrriteerd omdat weer alle leerlingen hun camera uit hadden staan. Maar dat was niet voor niets. De leerlingen hadden namelijk een verrassing voorbereid om de docent te bedanken.

Bedanken voor online les

Een voor een deden de leerlingen van klas D20VP19EF hun camera aan en hielden een papiertje met teksten als ‘Bedankt Conrad!’ in het beeld. De docent was duidelijk onder de indruk en geëmotioneerd door dit mooie gebaar van de jongeren. Op Twitter schrijft hij ook: “En om het nog mooier te maken: vooraf zeiden ze nog ‘wilt u de les even opnemen want die en die is er niet’. Ze dachten dat ik het wel mooi vond om dit terug te zien.”