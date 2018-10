Leraar ziek? Deze basisschool vraagt ouders om de les over te nemen

Invallen op de school van je eigen kind als de echte juf of meester ziek is. Dat is wat een basisschool in Hoorn vriendelijk verzoekt aan de ouders van de leerlingen.

Een noodplan om het lerarentekort, waar ook basisschool Het Kompas in Hoorn mee kampt, aan te pakken. Zou dit dé oplossing zijn?

“We houden ons hart vast als er iemand ziek wordt”, vertelt schooldirecteur Jaap Muurling aan NH Nieuws over het lerarentekort. Door de griepgolf vorig jaar, onderneemt de school nu alvast maatregelen om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Onder meer door ouders om hulp te vragen, dus.

Ouders hoeven geen leerkracht te spelen

Nee, daarbij verwacht de school niet dat een vader of moeder een stevig lesje spelling of geschiedenis gaat geven. Jaap legt uit: “Als er de eerste dag geen vervanger is, gaan de kinderen naar huis en gaat er ’s ochtends een mail naar de ouders. Als we de tweede dag ook nog geen vervanging hebben, zorgen we ervoor dat er allerlei spelmateriaal in de klas is, dat is educatief materiaal. En dan vragen we drie à vier ouders om als een soort oppas te fungeren. Ze hoeven geen leerkracht te spelen, maar zijn gewoon in de klas aanwezig. Op deze manier zorgen we ervoor dat het onderwijs voor de kinderen toch doorgaat.”

Ouders enthousiast?

De school heeft het noodplan in een brief aan de ouders kenbaar gemaakt. Of die er zo blij mee zijn? Een moeder laat weten dat ze er een dubbel gevoel over heeft: “Fijn dat de school zo meedenkt, maar jammer dat het nodig is. (…) Ik hoop niet dat het hoeft. (…) Maar samen heb je één doel: onze kinderen.”

Bron: NH Nieuws. Beeld: ANP.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

5 tips om je kind veilig naar school te laten fietsen: