België wil leraren eerder met pensioen sturen omdat het zo'n zwaar beroep is

De vakbonden in België willen dat méér beroepen als zwaar erkend worden, en dat mensen die het vak uitoefenen dus eerder met pensioen mogen. Daaronder vallen conducteurs, postbodes en leerkrachten.

De lijst kwam tot stand op basis van vier criteria: zwaar werk, stress, veiligheidsrisico’s en onregelmatige uren. Ook aangemerkt als zware beroepen zijn militairen, politie, brandweer, vuilnisophalers, zorgpersoneel en beveiliging.

In 2015 werd de pensioenleeftijd in ons buurland nog verhoogd, van 65 naar 67 jaar, maar dat doen de Belgen stapsgewijs. Pas in 2030 stop je daar met werken op je 67e. De Belg gaat nu al relatief jong ‘op pensioen’ zoals ze het daar noemen, blijkt uit de statistieken. Belgische mannen gemiddeld met 61,3 jaar, voor vrouwen was dat zelfs 59,7 jaar. Ter vergelijking, in Nederland gebeurt dat gemiddeld met 64 jaar en 5 maanden.

De leeftijd voor vervroegd pensioen is trouwens 62 jaar. Als je docent bent, zou je het als Vlaming dus straks op je 62e voor gezien kunnen houden.

Een akkoord is er nog niet, maar de voorzet is gegeven. België is wat dat betreft voorloper, maar Nederland zal waarschijnlijk niet volgen, schrijft EditieNL. Arbeidsrechtadvocaat Jeannette Stam vertelt dat ze zo’n lijst in Nederland wel ziet zitten, maar er een hard hoofd in heeft: “Bij ons is het nog niet gelukt en gaat het ook niet lukken. We zijn in Nederland veel te verdeeld over wat een zwaar beroep is.” Überhaupt zou zij docenten er nóóit opzetten, zegt ze in het interview.

Tijd dus om die verhuiswagen vol te laden en naar België te emigreren.

