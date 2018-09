Lerares ontslagen nadat ze dít zegt over de overleden kinderen in Oss

Een bizarre uitspraak van een lerares van basisschool De Spiegel in Den Haag heeft ertoe geleid dat ze direct is ontslagen.

”Die kutkinderen die er onder gaan liggen ook altijd in Oss” zou de lerares hebben gepost als reactie op Facebook. Mensen vanuit het hele land reageren geschokt.

Ze heeft het bericht inmiddels verwijderd, maar omdat duizenden mensen hier op hebben gereageerd, is het bericht allang verspreid. De school van de juf reageert met veel verbazing. “We nemen met klem afstand van dit soort uitspraken”, meldt een woordvoerder van de school. Ze zouden de juf in kwestie gelijk hebben ontslagen.

Op Twitter zegt de juf nog dat haar Facebookpagina is gehackt en dat ze het bericht niet zelf heeft geschreven. Hoe dan ook is de vrouw niet langer welkom om voor de klas te staan op de school. De ouders van de school worden nog apart geïnformeerd over hoe dit heeft kunnen gebeuren. De vier overleden kinderen die in de bak van de fiets zaten die door een trein werd geraakt, waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud. Twee van de overleden kinderen zijn zusjes. De begeleidster en een ander kindje van 11 jaar oud liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN. Beeld: iStock