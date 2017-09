Lerares mag niet voor de klas staan vanwege 'ongepaste kleding'

Een Amerikaanse juf is naar huis gestuurd omdat ze niet de juiste kleding droeg.

De directie vond haar outfit ‘niet gepast’ en ze werd op het matje geroepen. ‘Zo mag ze nooit meer voor een klas staan’. Het verhaal gaat rond op social media en velen vinden het een te drastische beslissing van de school. Anderen daarentegen begrijpen de keuze van de directie wel.

Afgekeurd

De vrouw had een grijs jurkje aan met daaronder zwarte, hoge laarzen. Bij een foto van haar outfit staat geschreven: “Is deze outfit ongepast voor een leerkracht van het vierde leerjaar? Deze vrouw heeft te horen gekregen dat ze dit nooit meer mag dragen als ze voor de klas staat”. De vrouw is niet ontslagen, maar mocht absoluut niet werken in haar outfit.

Vind jij het kunnen?

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock