Lerares ontslagen omdat ze getrouwd is met een vrouw

Vorig weekend trouwde Jocelyn Morffi met de liefde van haar leven, maar dat kostte haar haar baan: de lerares werd door haar werkgever ontslagen.

Een paar dagen nadat Jocelyn haar huwelijksfoto’s op Facebook plaatste, kreeg ze te horen dat ze was ontslagen. De docente moest haar spullen pakken omdat ze besloot te trouwen met een vrouw.

Jocelyn op Facebook: “Dit weekend ben ik met de liefde van mijn leven getrouwd. Helaas werd ik daarom ontslagen. In hun ogen ben ik vanwege mijn partnerkeuze geen goede katholiek.” De lerares overweegt juridische stappen tegen de school te nemen.

My beautiful friends Natasha and Jocelyn were married in Key Largo last weekend. Yesterday, Jocelyn was fired by @sppslife, where she worked as a 1st grade teacher for 7 years, for marrying a woman. pic.twitter.com/TkN10M6Nyp

— Billy Corben (@BillyCorben) 9 februari 2018