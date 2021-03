Leroy over zwangerschap Maxime Meiland: “Zo snel gelukt”

Het is dikke mik tussen Maxime Meiland en haar vriend Leroy. Het koppel, dat elkaar nu een jaar kent, is klaar voor de volgende stap in hun relatie: een broertje of zusje voor Claire, de dochter van Maxime uit een eerdere relatie. Leroy spreekt met zijn oud-collega Frank Dane in de 538 Ochtendshow over het heuglijke babynieuws.

Dat de twee sinds augustus 2020 officieel samen zijn, weerhoudt hen er niet van om volop naar de toekomst te kijken. Samen. Dat Maxime Meiland in verwachting is, is dus fantastisch nieuws voor het koppel en de familie. Eind september is Maxime uitgerekend.

Leroy vertelt over zwangerschap Maxime Meiland

Het moge duidelijk zijn dat er geen sprake is van een onverwachte zwangerschap. Als Frank Dane vraagt of de zwangerschap gepland was, zegt Leroy het volgende: “Ja, het was zeker gepland.” Frank kan vervolgens niet laten om te vertellen dat hij het hard vindt gaan, maar Leroy wil daar niets van weten.