Let op: sms-berichten van ‘RIVM’ blijken niet echt te zijn

Mocht je één deze dagen een sms ontvangen met daarin een link om de CoronaMelder-app of CoronaApp te downloaden, dan kun je hier maar beter niet op klikken. Het bericht is namelijk niet echt afkomstig van het RIVM, maar is een zogeheten ‘phishing-sms’.

Hiervoor waarschuwt het Ministerie van Volksgezondheid op Twitter.

Meteen verwijderen

In een tweet laat het ministerie weten dat het gaat om een phishing-actie waarbij de naam van het RIVM wordt misbruikt. De app CoronaMelder is nog helemaal niet te downloaden, dus ontvangers van een dergelijke sms doen er goed aan om niet op de link te klikken en het bericht meteen te verwijderen.