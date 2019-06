Leuk babynieuws voor acteur Oscar Aerts

Oscar Aerts deelt leuk babynieuws op Instagram. In een kort filmpje vertelt z’n zoontje Eli Benja over de gezinsuitbreiding.

“Ik krijg een broertje!!”, roept Eli Benja enthousiast. Zo te zien is hij hartstikke blij dat er een baby in de buik van zijn moeder groeit. Hij danst er zelfs een beetje bij.

Advertentie

Trots

Op 30 augustus 2016 zijn Oscar en zijn vriendin Jessica de trotse ouders geworden van zoontje Eli Benja. Nu is Jessica in verwachting van hun tweede zoon. Wanneer ze is uitgerekend is niet bekend.

Dit bericht bekijken op Instagram 💙 Een bericht gedeeld door Oscar Aerts (@oscaraerts) op 13 Jun 2019 om 9:06 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP