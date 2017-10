Leuk babynieuws: Jan Versteegh is vader geworden

De vrouw van Jan Versteegh, Dieuwertje, is bevallen van een dochtertje. Het meisje luistert naar de naam Lulu Keesje Versteegh. Dit maakt de presentator vandaag bekend op Instagram.

”Ze is er hoor! Het mooiste van ooit alles in dit leven. Lulu Keesje Versteegh,” schrijft hij bij een foto van zijn pasgeboren dochtertje.

Een bericht gedeeld door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 13 Okt 2017 om 2:14 PDT

Getrouwd

Afgelopen juni maakte Jan bekend dat hij en zijn vriendin Dieuwertje in verwachting waren van hun eerste kindje. Een maand later stapte het stel in het huwelijksbootje.

Bron: Show.nl. Beeld: Instagram/ANP