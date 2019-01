Ontzettend leuk babynieuws voor Monique Smit

Het nieuwe jaar begint goed voor Monique Smit. Vanmorgen maakte zij via de clip van haar nieuw single Gebarentaal bekend dat ze zwanger is.

“Geef mij een teken, geef mij een signaal. Met andere woorden, niet uit je mond maar vertel het met gebarentaal”, klinkt het nummer.

Verborgen boodschap

En inderdaad, dat is wat ze heeft gedaan. “Bij een nieuw liedje hoort natuurlijk ook een clip en dit keer zit er een bijzonder leuke boodschap in verborgen. Natuurlijk in gebarentaal”, schrijft ze op Instagram. Aan het eind van de clip verklapt ze in gebarentaal dat ze zwanger is. Daarna vormen haar handen een hartje die ze voor haar buik houdt. Wat leuk!

De tweede

Monique en haar vriend Martijn Molleman zijn sinds eind 2013 samen. Het stel heeft samen al een zoontje, de 3-jarige Noah. Wanneer hun tweede kindje wordt verwacht is nog niet bekend.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP