Leuk babynieuws voor Sylvana Simons (48)

Wat een geweldig babynieuws voor Sylvana Simons. De politica wordt binnenkort namelijk voor het eerst oma.

Sylvana heeft 2 kinderen: zoon Salvatore (26) en dochter Levi (28). Aan RTL Boulevard laat ze weten dat Levi zwanger van haar eerste kindje. “Mijn dochter en haar vriend zijn inderdaad in blijde verwachting. Iedereen is hartstikke blij en ik kan niet wachten om oma te worden. We kijken er ontzettend naar uit.”

Politiek

Sylvana was jaren werkzaam als presentatrice voor zowel televisie als radio. In 2016 besloot Sylvana om de politiek in te gaan en haar eigen partij BIJ1 op te starten. Sinds 2018 zit ze als vertegenwoordiger van deze partij in de Amsterdamse gemeenteraad.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP