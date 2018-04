Leuk babynieuws voor Waylon en Bibi Breijman

Het is al een spannende periode voor Waylon met zijn deelname aan het Songfestival, maar de maanden hierna worden nóg spannender. Waylon en Bibi verwachten namelijk hun eerste kindje.

Op Instagram deelt Bibi vandaag een foto met haar grote liefde en schrijft daarbij: “,1+1 = baby”. Waylon en Bibi zijn sinds eind vorig jaar een setje. Hoe lang Bibi al zwanger is, is niet bekend. Wel vertelt ze in een video dat ze het zelf al een paar maanden weet. Ook zegt ze dat ze heel misselijk is geweest, maar natuurlijk wel heel “blij en gelukkig”.

1+1=👶🏽 #iloveyou Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 30 Apr 2018 om 12:37 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP.