Leuk carrièrenieuws voor Patty Brard

Patty Brard timmert de laatste tijd hard aan de weg en daar wordt de 63-jarige presentatrice voor beloond.

Albert Verlinde maakte dinsdag in 6 Inside bekend dat Patty Brard een 4-jarig contract heeft getekend bij Talpa Network. Dat betekent dat Patty binnenkort weer te zien zal zijn bij SBS6.

6 Inside

De terugkeer van Patty bij SBS6 laat niet lang op zich wachten. Vanaf maandag 18 maart neemt ze een week lang de presentatie van 6 Inside over van Albert Verlinde, die op vakantie gaat. Over een paar weken zal ze ook te zien zijn achter de desk bij Shownieuws en later dit jaar gaat ze ook een nieuw programma presenteren op SBS6 of op Net5.

Thuiskomen

Patty reageert op het blije nieuws: “Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Dit voelt op alle fronten als thuiskomen! Onlangs heb ik eenmalig Albert Verlinde vervangen in 6 Inside. Dat beviel goed en daarna ben ik door Talpa benaderd met als gevolg dat ik nu bij SBS6 een mooi scala aan mogelijkheden krijg. Ik ben enorm dankbaar voor de mogelijkheden die mij bij Talpa geboden worden en heb ongelooflijk veel zin om binnenkort weer volop voor SBS6 aan de slag te gaan. Het wordt een mooie samenwerking, daar heb ik alle vertrouwen in.”

