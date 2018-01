Leuk liefdesnieuws voor boer Marc uit Zambia

Vorige week zagen we hoe Yvonne met verschillende boeren bijkletste in de eerste special van ‘Boer Zoekt Vrouw’. We zagen veel boeren voorbij komen, maar boer Marc niet. Nu is er toch leuk nieuws!

Marc koos in het programma voor Annekim, maar een paar maanden later werd bekend dat de twee niet meer samen waren. In de nieuwe special belt Yvonne met Marc en vertelt hij: “Het gaat goed. Het was een heftig jaar met Boer Zoekt Vrouw en dat het uit ging met Annekim.” Dat had niemand verwacht, reageert Yvonne daarop. “Nee, dat had ik ook zelf niet verwacht. Ik vond het heel vervelend. Het leek perfect en als het dan niet lukt, dan baal je wel”, vertelt Marc.

Nieuwe liefde

Marc hoefde zich geen zorgen te maken dat hij alleen achter zou blijven, want toen bekend werd dat hij weer vrijgezel was, kreeg hij meteen veel berichten op social media. “Een iemand vond ik heel leuk. Op papier past ze niet bij me. Ze woont niet in Afrika, we hebben niet dezelfde achtergrond, maar we hebben een goede klik en het is gewoon leuk.” Daarmee wil Marc inderdaad zeggen dat hij een nieuwe liefde heeft gevonden. Ze woont in Nederland en de twee hadden eerst dan ook alleen contact via Skype, maar uiteindelijk is zij speciaal voor de boer naar Zambia gekomen. “Dat was wel even spannend, maar het voelde goed. Ze is heel lief”, sluit hij af.



Bron en beeld: Boer Zoekt Vrouw.