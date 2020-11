Leuk liefdesnieuws voor ex-‘GTST’-actrice Melissa Drost

Leuk nieuws voor Melissa Drost (35). De Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice laat op haar Instagram weten weer helemaal gelukkig te zijn in de liefde. “Deeply in love“, schrijft ze in haar Instagram stories.

Op Instagram beantwoorde Melissa Drost een aantal vragen van volgers. Sommigen hadden hier en daar een foto van een man voorbij zien komen op Melissa’s Instagrampagina en vroegen zich af of Melissa een nieuwe liefde had gevonden.

Nieuwe liefde

“Deze vraag komt heel vaak voorbij”, laat Melissa weten in haar Instagram stories. En ze besluit haar volgers dan ook niet langer in spanning te houden. “Vooruit dan maar. Het antwoord: deeply in love.” Bij de tekst prijkt een mysterieuze foto van de silhouet van een man. Wie de nieuwe liefde van de actrice is, is nog onduidelijk.