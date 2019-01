Leuk nieuws voor BzV-boer Herman en zijn vriendin Fleur

Boer Herman, uit het vorige seizoen van Boer zoekt vrouw, heeft een oude boerderij gekocht in hetzelfde Franse dorpje waar hij nu bij zijn ouders en zusje woont. En hij heeft goed nieuws.

Hij gaat daar namelijk niet alleen wonen. Zijn vriendin Fleur, die hij dankzij het programma heeft ontmoet, komt bij hem wonen. Momenteel woont Fleur nog in Nederland, dus het is een volgende stap in hun relatie.

Leuk huisje

“Ik wilde een eigen huis, want ik woon nog steeds bij mijn ouders”, vertelt Herman op de website van Boer zoekt vrouw. “Dit leuke huisje stond in het dorp te koop. Het is een boerderij geweest, maar er zit geen land meer bij. Wel staan er nog wat schuren omheen.”

Op en neer reizen

Zijn vriendin Fleur die we allemaal nog kennen uit het vorige seizoen vertrekt ook richting Frankrijk. Zodra de woning is opgeknapt gaat het stel er samen wonen. “Als het bewoonbaar is, gaan we dat zeker doen. Dat zal verderop in het jaar zijn”, gokt Herman. Tot die tijd reist het verliefde stel op en neer tussen Nederland en Frankrijk. Dit houden ze nu al een jaar vol.

Bed and breakfast

Herman blijft op de boerderij bij zijn ouders werken. Maar wat gaan ze van de oude boerderij maken? Het koppel heeft al grootse plannen. “We denken eraan om in een van de oude stalletjes een bed and breakfast op te zetten”, verklapt de boer. “Hoe en wat weten we nog niet, maar als Fleur hier komt wonen, dan zal dit haar project worden.” Vorig jaar in de zomer heeft Fleur haar diploma geschiedenis behaald. Alleen spreekt ze de Franse taal nog niet goed genoeg om daar ook een baan te vinden.

Sparen

Zodra de bed and breakfast af is, kan Fleur daar wat mee verdienen en hopen ze te wat geld opzij te kunnen zetten voor het huis. Ze zijn allebei in ieder geval hartstikke enthousiast en kunnen niet wachten tot ze aan de slag kunnen gaan. “Op die manier kunnen we snel sparen om meer te kunnen doen in en rondom het huis. Beetje bij beetje, want we willen veel, haha!”

Bron: Boer zoekt vrouw. Beeld: KRO-NCRV