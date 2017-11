Leuk nieuws voor Heel Holland Bakt-winnaar Hans

Het gaat goed met de carrière van de jonge Heel Holland Bakt-winnaar Hans.

Chefkok Yotam Ottolenghi heeft hem een baan aangeboden tijdens de uitzending van College Tour.

Gemeend

De chef heeft een restaurant in Londen, schreef meerdere bestsellers (zoals Plenty en Plenty More) en heeft eigen kookprogramma’s. Over Hans, die nog Technische Bedrijfskunde studeert, zegt hij: “Ik denk dat je prima een engineer en een bakker kan zijn. En als je een baan wil, moet je maar even naar me toe komen.”

Spannend

Of hij echt serieus is over dit aanbod, dat checkte een aanwezige journalist even voor Hans. Yotam: “We bespreken de details later wel even.” Nu is het nog de vraag of Hans de baan ook echt gaat aannemen. Na de opnames hebben de twee wel nog met elkaar gesproken. Wij zijn benieuwd. Het programma College Tour wordt vrijdag 24 november om 21.05 uur uitgezonden op NPO 2.

Topkok biedt Edenaar in tv-programma baan aan EDE De topkok Yotam Ottolenghi bood tijdens de opnames van College Tour de Edesche Hans Spitsbaard, winnaar van Heel Holland Bakt 2017, een baan aan. Hij kreeg de mogelijkheid om… https://t.co/j4jz9vy7hw pic.twitter.com/lUjbalvuD6 — EdeStad.nl (@EdeStad) 23 november 2017

De kok tijdens een signeersessie in een Amsterdamse boekenwinkel:

