Ontzettend leuk nieuws voor onze koning

Leuk nieuws voor onze koning Willem-Alexander: hij heeft zijn vliegbrevet gehaald. Nu mag hij ook grotere vliegentuigen, zoals een Boeing 737, vliegen.

Willem-Alexander is al jarenlang gastpiloot bij de KLM.

De hoogste tijd

Hij vloog de afgelopen jaren dan ook vaak een Cityhopper van de vliegtuigmaatschappij. Maar de luchtvaartmaatschappij neemt eind oktober afscheid van het laatste toestel van dit type voertuig, de zogeheten Fokker. Daarom vond Willem-Alexander het tijd om wat nieuws bij te leren.

Nog even wachten

En dat is niet alleen leuk, maar ook praktisch. Vanaf 2019 krijgt Nederland een nieuw regeringstoestel, dat ook een Boeing zal worden. Momenteel hebben we geen regeringstoestel en vliegt ons koningspaar dus gewoon met een chartertoestel.

