Leuk nieuws voor alle acteurs en actrices van De Luizenmoeder

We kunnen niet wachten tot juf Ank en directeur Anton weer terug op de buis zijn. Maar de acteurs en makers van De Luizenmoeder hebben nu ook al wat te vieren.

De serie van AVROTROS is goed voor meer dan 3 miljoen kijkers per aflevering. En die prestatie wordt nu officieel beloond. De Luizenmoeder heeft namelijk de Zilveren Nipkowschijf gewonnen.

Gefeliciteerd

Een mooie prijs in televisieland. Volgens de jury is het vooral knap dat de serie erin is geslaagd iedere maandag weer het onderwerp bij het koffieapparaat op het werk te zijn. In een tijd dat we steeds meer Netflix kijken en dus niet meer ‘echt’ televisiekijken, is dat bijzonder. Een blije dag dus, voor hoofdrolspelers Ilze Warringa (Juf Ank), Jennifer Hoffman (moeder Hannah) en Diederik Ebbinge (schooldirecteur Anton). De opnames voor seizoen twee zullen in oktober dit jaar van start gaan.

Wauw! De Luizenmoeder heeft de Zilveren Nipkowschijf gewonnen! Trots! 🎉 https://t.co/ClBwK7NE98 pic.twitter.com/vo18DzaAwL — AVROTROS (@AVROTROS) 21 juni 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: Twitter