Leuk nieuws voor serie 'De Luizenmoeder' en het lied 'Hallo Allemaal'

Juf Ank is een grote hit en bij de koffieapparaten wordt de laatste weken nog maar over 1 ding gepraat.

Het heerlijke lied van juf Ank, dat de NPO-serie ‘De Luizenmoeder’ zo typeert.

Hitje

Actrice Ilse Warringa vertolkt de rol fantastisch. En daar werd op ingehaakt in de muziekwereld. Want van haar nummer ‘Hallo, allemaal’ is een echte carnavalshit gemaakt. De Gebroeders Rossig hebben er een carnavalsnummer omheen gecomponeerd en die staat inmiddels op nummer 1 in de lijst van meest gedownloade nummer van iTunes. De zangers hebben zelfs juf Ank gevraagd of ze wil meespelen in hun videoclip. Daar heeft ze nog geen reactie op gegeven.

Luister het liedje hier:

Bron: AD. Beeld: Twitter