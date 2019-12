Ontzettend leuk nieuws voor Meilandjes-huisvriendin Caroline

Caroline van Eeden, huisvriendin van de familie Meiland, heeft leuk nieuws te horen gekregen. Haar schoondochter Paulina is zwanger, dus Caroline wordt voor de 3e keer oma.

Aan Shownieuws laat Caroline weten dat iedereen hartstikke blij, verwonderd en zielsgelukkig is met het blije babynieuws, vooral omdat de zwangerschap niet vanzelfsprekend was.

“Het is bijna niet te omschrijven hoe mooi het is dat mijn 2e zoon vader wordt”, vertelt ze stralend vanaf het Spaanse eiland Gran Canaria. Daar verblijft ze momenteel samen met Leonie ter Braak, Thomas Berge, Frans Duijts en Martijn Fischer voor de opnames van de kerstspecials van Shownieuws.

Jongen of meisje

“Of ik een voorkeur heb voor een jongen of meisje? Ik heb 3 zoons en 2 kleinzoons en ze zijn me allemaal even lief, maar het lijkt me toch wel heel leuk als dit kleinkind een meisje wordt.” Caroline is dol op leuke dingen doen met haar kleinkinderen. “Ik ben pas met ze naar de film geweest en koop cadeautjes voor ze”, lacht ze. “Al zou ik nog wel wat meer willen doen, maar dat komt wel”, sluit ze af.

