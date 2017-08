Leuk nieuws voor Nicolette van Dam

Stilzitten zit er voorlopig niet in voor presentatrice Nicolette van Dam. Naast de programma’s ‘Veel liefs uit Holland’ en ‘Kitchen Impossible’ gaat ze dit seizoen ook ‘VT Wonen: verbouwen of verhuizen’ presenteren.

In dit nieuwe programma helpt Nicolette, die deze zomer genoot van het mooie Marbella, stellen die het niet eens kunnen worden over de volgende stap in hun wooncarrière: gaan ze hun huis aanpassen aan de veranderde woonwensen of moet er verhuisd worden?

Verbouwen of verhuizen

Het team van VT Wonen: verbouwen of verhuizen begint elke aflevering met een verbouwing van de woning. Is het stel na afloop tevreden, dan blijven ze in hun huidige woning wonen. Als nog niet iedereen tevreden is, wordt er gezocht naar een ander huis.

Boer zoekt vrouw?

Nicolette is momenteel ook druk bezig met het programma Veel liefs uit Holland. In dit programma zoekt de presentatrice een Nederlandse partner voor Nederlanders die voor hun werk in het buitenland wonen. Nicolette begrijpt wel dat het programma met Boer zoekt vrouw vergeleken zal worden. “Dat vind ik een waanzinnig programma, maar wij kiezen voor een ander jasje, al zijn er ook overeenkomsten. Zoals ook steeds vergelijkingen worden gemaakt tussen de verschillende talentenjachten of kookprogramma’s, er zijn veel variaties op één thema”, zo vertelt ze aan De Telegraaf.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP