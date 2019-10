Leuke carrièrestap voor presentatrice en moeder Kim Kötter

Kim Kötter (37) is naast presentatrice ook moeder van 2 zoontjes en is momenteel te zien als deelnemer in Expeditie Robinson.

Maar ze gaat vanaf 7 november met iets heel nieuws beginnen.

Advertentie

Voor het tijdschrift Kek Mama, dat met een online videokanaal start, gaat ze vloggen. Ze zal wekelijks gaan vertellen over haar leven met haar man, zanger Jaap Reesema, en hun zoons Muck (3) en Youp (1).

Over deze nieuwe stap in haar carrière zegt ze: “Ik ga laten zien hoe mijn leven er echt uitziet, met jonge kinderen. Ik heb dezelfde rituelen als iedere andere moeder, en ja, ik heb ook vlekken op mijn kleding. Ik vind het leuk om mijn eigen leven op de Kek Mama-manier te laten zien.”

Kim en haar gezin:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Kek Mama TV. Beeld: ANP