Leuke nieuwe stap voor Fred van Leer

Fred van Leer gaat aan een nieuw avontuur beginnen.

Hij wordt televisiepresentator bij TLC waar hij een nieuw modeprogramma gaat presenteren.

De show begint in het voorjaar. In het programma is het de bedoeling dat hij make-overs gaat geven om mensen meer zelfvertrouwen te geven. “k zoek mensen die élke dag problemen hebben met hun kleding”, vertelt Van Leer in een filmpje op zijn Twitter. “Omdat je niet weet wat je aan moet doen, omdat je de zogenaamde vormen of maten niet hebt. Omdat je heel lang of heel klein bent. Of je hebt enorme tieten of enorme heupen. Of nouja, je hebt gewoon geen smaak”, grapt hij.

De persoonlijke boodschap van de stylist:

Yessss ik mag het eindelijk zeggen !!! Heel veel zin in !!!! Geef je nu op https://t.co/cetKffrerc ❤️🎉😀 pic.twitter.com/WlpylbVRHo — Fred van Leer (@FredvanLeer) 9 februari 2018

