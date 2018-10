Leuke, nieuwe tv-klus voor Britt Dekker

Donderdag 11 oktober is het weer zover: het jaarlijkse Gouden Televizier-Ring Gala. Tijdens de 53e editie van dit gala mag niemand minder dan Britt Dekker alle gasten het hemd van het lijf vragen en live verslag doen vanaf de rode loper.

Dit doet ze niet alleen. Ze wordt gesteund door presentator Frits Sissing. “Terwijl de televisiesterren van Nederland arriveren bij AFAS Live, spreken Britt en Frits uitgebreid met gasten en genodigden van het gala”, meldt omroep AVROTROS.

Presitgieuze ring

Ieder jaar strijden drie tv-programma’s om de prestigieuze Gouden Televiezier-Ring. Dit jaar zijn dat: Beau Five Days Inside (RTL4), De Luizenmoeder (AVROTROS) en Expeditie Robinson (RTL4).

Nieuwe prijs

Dat is niet de enige prijs die wordt uitgereikt deze avond. Naast dat presentatoren en acteurs de Zilveren Televizier-Ster in de wacht kunnen slepen en er een Televizier Talent Award wordt uitgereikt, valt er dit jaar ook een nieuwe tv-prijs te winnen: voor het eerst in de geschiedenis van het Televizier-Ring Gala wordt dit jaar ook de ‘Digital Impact Award’ uitgereikt. Dit is een prijs voor het tv-programma dat online of digitaal de kijkers het meest heeft weten te bereiken. Hiervoor zijn Expeditie Robinson (RTL4), Wie is de Mol? (AVROTROS) en Zondag met Lubach (VPRO) genomineerd.

Rode loper

De Digital Impact Award is de enige prijs die al op de rode loper wordt uitgereikt. Welke programma’s en BN’ers voor de rest in de prijzen vallen, wordt donderdag 11 oktober pas tijdens het televisiegala bekendgemaakt.

De Rode Lopershow begint donderdag 11 oktober om 20.30 uur op NPO1. Vlak daarna, om 21.00 uur, barst het gala los. Het Gouden Televizier-Ring Gala wordt gepresenteerd door Jan Smit en Rik van de Westelaken.

Bron: Mediacourant. Beeld: ANP