Leven na borstkanker: Manon ging weg bij de vader van haar kinderen

De behandeling slaat aan, de kanker is weg en alles lijkt weer normaal. Hoewel: normaal? Want dat het leven ná borstkanker zelden weer als vanouds wordt, weet ook Manon Jansma (32). In Libelle 42 vertelt zij over haar drastische besluit: ze ging weg bij haar vriend toen ze kanker bleek te hebben en ging alleen verder.

“Dat de verwijdering tussen mijn ex en mij 3 jaar geleden door mijn borstkanker alleen maar groter werd, kwam vooral door mij. Onze kinderen waren 2 en 3, ik móést beter worden. Daar lag mijn prioriteit: niet bij hem, niet bij ons. Verwerken dat ik ziek was en het doorstaan van de bijwerkingen van de chemo, deed ik alleen. Als ik me beroerd voelde, wilde ik het liefst met rust gelaten worden. Dat ik mijn ex niet toeliet, was eigenlijk niets nieuws. Ik sloot me al veel langer voor hem af. We gingen goed met elkaar om, maar ik was niet gelukkig. Dat zei ik alleen niet tegen hem. Ik wilde hem geen pijn doen en vond het voor de kinderen beter dat we bij elkaar bleven. Dus cijferde ik mezelf weg en stond er verder maar niet te veel bij stil. Door mijn borstkanker ging ik bewuster nadenken over mijn leven, wat ik wilde en nodig had. Het leven houdt niet op als je kanker krijgt; je kunt weer genieten en gelukkig zijn. Dat gunde ik mezelf, maar ook mijn ex. Hij verdiende een vrouw die meer van hem hield. Dat ik uit elkaar wilde, was heel moeilijk voor hem en de kinderen. Als onze zoon vroeg waarom we niet meer gewoon samenwoonden, deed dat veel pijn.”

Advertentie

Mijn leven weer terug

“Het voelde egoïstisch dat ik voor mezelf koos, maar ik moest het doen. Uiteindelijk is niemand gebaat bij een slechte relatie, de kinderen ook niet. Dat was de belangrijkste reden dat ik die stap zette. Je hebt niet alles in de hand, maar het leven is te kort om ongelukkig te zijn. Als dingen niet goed zitten, moet je daar wat aan doen. We zijn nu ruim 2 jaar uit elkaar en het contact met mijn ex is goed. Samen zorgen we voor de kinderen. Het gaat goed met ze, net als met mij. Ik werk en sport weer, heb een nieuwe relatie en heb mijn leven terug. Het is een ander leven dan voordat ik ziek werd, maar zeker niet slechter. Ik zeg niet meer overal ja op, volg mijn hart en neem mijn eigen beslissingen. Eigenlijk precies zoals het zou moeten zijn.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Deborah Ligtenberg. Fotografie: Petra Hoogerbrug