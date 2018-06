Vrouw heeft levende worm in haar gezicht: ‘Dit is ontzettend zeldzaam’

Een 32-jarige vrouw uit Amerika maakte iets bizars mee. Ze had plotseling allemaal bulten op haar gezicht en ze wist niet waar dit vandaan kwam.

Ze maakte selfies om bij te houden waar de zwellingen zaten en hoopte dat het vanzelf weg zou gaan. Toen ze naar een dokter ging om verhaal te halen, kon ze amper geloven wat ze te horen kreeg. Er leefde namelijk een levende worm in haar gezicht. Eerst had ze een bobbel onder haar linkeroog zitten en daarna verplaatste zich dit naar haar lip.

Er zijn in totaal maar tien mensen ter wereld bekend die hier ooit last van hebben gehad. “Mensen en ook artsen kunnen het vaak niet geloven.”, aldus de arts die de vrouw heeft behandeld. De parasiet komt in het menselijk lichaam door een muggenbeet. Een volwassen worm kan wel 170 millimeter lang worden en aardig lang in je lichaam overleven: wel 5 tot 10 jaar, als je er niets aan laat doen.

Hoe vies het allemaal ook klinkt, de vrouw hoeft zich geen ernstige zorgen te maken dat er iets geks met haar is gebeurd in de tijd dat de worm in haar lichaam leefde. Ze kunnen namelijk geen kwaad. Maar wat zal ze nu blij zijn dat het parasiet tóch weg is gehaald… Brr.

First, it was a small bump under her left eye. Five days later, it appeared above the eye. Her upper lip was bulging 10 days after that.

