Koppel reageert op kritiek na 'levensgevaarlijke foto' waarmee ze pronken op social media

Alles voor zoveel mogelijk likes: die gedachte hebben wel meer mensen tegenwoordig. En dus wordt er voor wat hartjes op Instagram alles uit de kast gehaald.

Een Amerikaans stel maakt het wel heel bont. Te zien is op hun vakantiefoto hoe Kody Worman zijn vriendin Kelly Castille vasthoudt. Maar zij bungelt wél boven een afgrond.

Het lijkt simpel, maar het is een serieuze pose. Op social media barst het los en iedereen is verontwaardigd. Waarom zou je je leven wagen voor een leuke foto? Bij het plaatje schreven de twee: ‘De wereld wacht op je! We raden je aan risico’s te nemen, voorbij je eigen grenzen te gaan en de regie over je eigen leven te nemen. Wees wie jij wilt zijn’. Maar de kritiek barst zelfs na deze wijze woorden los. “Wat een idioten”, klinkt het massaal.

Het stel snapt de commotie niet. ‘Het is een onschuldige foto. Het lijkt door een bepaald perspectief enger dan het is’, leggen ze uit. “We hadden niet verwacht dat we zoveel kritiek zouden krijgen.” Ondanks de ophef heeft het stel op deze foto al meer dan 15.000 likes gekregen.

Vorig jaar kwamen er 259 mensen om het leven omdat ze een foto maakten op een gevaarlijke plek of tijdens een aparte stunt. Verdrinking komt het vaakst voor, omdat mensen een foto maken op een boot of in de zee. Het kan eigenlijk niet gauw te gek: mensen maken ook selfies bij vulkaanuitbarstingen, tornado’s of tsunami’s.

