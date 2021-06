Lia van Bekhoven: “Je bent óf voor Kate, óf voor Meghan”

Londen-correspondent Lia van Bekhoven schrijft regelmatig over het Britse koningshuis. Deze keer schrijft ze over de vete tussen Kate Middleton en Meghan Markle.

Is Kate Middleton, beter de hertogin van Cambridge, eigenlijk niet te goed voor de Britse onderdanen? De minitoernee die ze vorige week bracht aan Schotland met echtgenoot William bijvoorbeeld was ‘subliem’, een ‘doorslaand succes’. En dat is niet niks. Het rebelse Schotland, waarvan de helft van de bevolking overweegt uit het Verenigd Koninkrijk te stappen, is geen makkelijk gebiedsdeel voor royals om aan te meren.

Maar Kate was, in het ziekenhuis en op de tennisbaan, van de Orkneyeilanden tot Edinburgh, ‘gesoigneerd en aanspreekbaar, warm en persoonlijk, stijlvol en verstandig’, (Vogue). ‘Levendig genoeg voor een positieve pers en bescheiden genoeg om geen sensationele pers aan te trekken’. Zelfs dat ze zich tijdens een bezoek van top tot teen hulde in beige – pardon in de kleur ‘neutraal’ – werd haar vergeven. ’In moeilijke tijden kun je op Kate aan’, wist Claudia Jones, die een biografie over haar schreef.

En geloof maar dat dit moeilijke tijden zijn. Het Huis van Windsor blijft geplaagd door de vete tussen de prinsen William en Harry. Kate, de ’instinctmatige vredesstichter’ heeft haar best gedaan de broers bij elkaar te brengen, maar het is, op zijn best, een gewapende vrede.

Contrast

De populariteit van Kate, met een goedkeuring van 76% een gegarandeerde derde plaats (achter de queen en William) heeft veel te danken aan het niet aflatende psychodrama van Harry en Meghan Markle. ‘Terwijl de Cambridges geen kwaad kunnen doen, kunnen de Sussexes geen goed doen’, aldus Melanie Philips in The Times. Tegenover Harry en Meghan die geregeld hun hart luchten, met of zonder Oprah Winfrey, over hun mentale gezondheid, de gebrekkige opvoedkunde van vader Charles en de hardvochtigheid van Buckingham Palace, is het contrast met de zwijgende, blije Kate die ‘gewoon doorgaat met haar werkzaamheden’ des te groter. Een contrast dat de media nooit te beroerd zijn om uit te vergroten.

Onrust zaaien

Waar de boeken en TV-series van Harry en Meghan voor Netflix publiciteitszoekerij zijn, is er voor het nieuwe YouTube-kanaal van William en Kate niks dan lof. Terwijl niemand een wenkbrauw optrekt bij Williams nieuwe titel, Lord High Commissioner voor de General Assembly van de Kerk van Schotland, wordt driftig bericht over de 20.000 handtekeningen voor een petitie om Harry van zijn titels te ontdoen. ‘U kunt hem hier tekenen’. Met haar ‘kalm zelfvertrouwen’ zou Kate alle attributen bezitten ‘voor een toekomstig koningin’, terwijl Meghan er enkel op uit is onrust te zaaien bij de Windsors. O, en ze heeft het haarverlies van Harry op haar geweten. Google maar.

Negatieve verhalen

Meghan doet het in positieve berichtgeving niet alleen onder voor Kate, ze doet ook onder voor prins Andrew. Britse kranten hebben bijna zes keer zoveel, doorgaans negatieve, verhalen afgedrukt over Meghan Markle sinds ze vijf jaar geleden Harry ontmoette, dan over Andrew en diens vriendschap met de veroordeelde seksmisbruiker Jeffrey Epstein.

Polariteit

Markle kan de Britse mediastrijd niet winnen. In het omstreden interview met Winfrey noemde ze de opgeklopte rivaliteit tussen haar fanclub en die van Kate. ’Ik zie overal om me heen dit idee van polariteit. Maar als je om mij geeft, hoef je geen hekel aan de ander te hebben. En als je gek bent op haar, dan hoef je geen hekel aan mij te hebben’.

Conflictmodel

Volgens de giftige tabloid dynamiek moet je echter wel degelijk kiezen. Je bent of voor de een of voor de ander. Net zoals je niet Ajaxfan kan zijn en PSV bewonderen. De pers is gebaat bij het conflictmodel. De inzet voor de oplagenoorlog van de kwantiteitsbladen is drama. Daar zit het geld. De hertoginnen van Cambridge en Sussex zijn geen hartsvriendinnen. Maar ‘schoonzussen die niet veel met elkaar gemeen hebben maar elkaar gedogen’, is nou eenmaal geen verhaal.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Getty Images