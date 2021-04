Lia van Bekhoven: “Tegen dit probleem loopt prins Charles aan”

En daar, wat de polls betreft, houdt het op. Prins Charles, de eeuwige troonopvolger, kan het beste in de schaduw blijven. De Britse kijk op de monarchie is aan het veranderen. Dertien miljoen Britten volgden afgelopen zaterdag de begrafenis van de prins gemaal. Tegelijkertijd verloren alle omroepen kijkers de dag waarop Philips dood werd aangekondigd. Vooral jongeren vonden de lange, meest voorspelbare en eindeloos herhaalde herinneringen aan de man teveel van het goeie. Zendtijd en toon deden denken aan een vroeger, onderdaniger tijdperk. De BBC ontving meer klachten (110.000) dan ze ooit over een programma binnenkreeg.

Bestorming

De monarchie is populair in het VK. De Windsors schommelen steevast rond 60% in de peilingen. Maar sinds een paar jaar is er meer interesse in de republikeinse zaak. Het aantal Britten dat van de monarchie af wil, schurkt tegen een nieuw record van 30% aan. Lang niet voldoende voor een succesvolle bestorming van Buckingham Palace, maar ver verwijderd van de bijna unanieme steun waar de royals een halve eeuw geleden van op aan konden. Onverschilligheid over het koningshuis en kritiek op zijn vertegenwoordigers zijn toegenomen.

En koning Charles zal die trend niet terugdraaien. De langstdienende kroonprins in de Britse geschiedenis is een bedachtzame man die vast zijn eigen plannen heeft het koningshuis te moderniseren. Hij heeft de pech dat de pers meer geïnteresseerd is in zijn prikkelbare persoonlijkheid, luxe leven en het mislukte huwelijk met Diana, dan in zijn goeie doelen en charitatieve organisaties.

Activistische koning

Zijn passies zaaien verdeeldheid. Charles heeft uitgesproken meningen over moderne architectuur (tegen), homeopathie (voor), Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (tegen), schapenvlees en de Dalai Lama (voor). Zijn waarschuwingen over klimaatwijziging en duurzaamheid zijn even legendarisch als zijn politieke bemoeizucht. Zijn biograaf Jonathan Dimbleby voorspelde in 2008 dat de kroonprins een ‘activistische koning’ zou zijn die de grondwettelijke grenzen ging verleggen. Het vooruitzicht van een staatshoofd dat zich uit zou blijven spreken ‘over zaken van (inter)nationaal belang’ stelde niet gerust. Charles blijft een van de bekendste royals in het VK en tevens een van de minst geliefde.

Waarschijnlijk is het grootste probleem van de Britse troonopvolger dat zijn moeder het ambt nagenoeg feilloos vervult: Elizabeth heeft in de 69 jaar dat ze het land bestuurt nooit iets gezegd wat omstreden was. Dat maakt haar heerschappij er niet spannend op, maar garandeert wel een lang en veilig bestaan. Koning Charles kan niet garanderen dat de monarchie als instituut op dezelfde steun kan rekenen. Vandaar dat het voor alle koningsgezinden beter is dat de status quo zo lang mogelijk gehandhaafd blijft.

Beeld: Getty Images.