Ben je Libelle-abonnee? Koop dan nú met extra korting je kaartjes voor de Libelle Zomerweek

Buiten vriest het dat het kraakt, maar op de redactie van Libelle zijn we al in zomerse sferen. De voorbereidingen van de Libelle Zomerweek 2018 zijn namelijk in volle gang! Wil jij er dit jaar ook (weer) bij zijn? Bestel dan nu je kaartjes – mét korting – in de speciale voorverkoop voor Libelle-abonnees.

Laat de spiegelballen maar draaien, want van 21 t/m 27 mei viert de Libelle Zomerweek het grootste disco-feest van Nederland! We gaan op het Almeerderstrand swingen en meezingen en vieren de liefde. Liefde voor muziek, voor Libelle, voor shoppen, voor elkaar. Maar ook: voor een gezellig huis, fijne kleren, vrolijk groen en lekker koken. En dat allemaal omlijst door geweldige muziek en aangekleed zoals alleen Libelle dat kan. Kom je ook? Helemaal Libelle

De Libelle Zomerweek is een onvergetelijk dagje uit met je moeder, zus, vriendin of collega. Honderden standjes om eindeloos te shoppen, inspirerende gratis workshops, lekker eten, wervelende modeshows, optredens van geweldige artiesten, interviews met bekende schrijvers en politici, een fantastische sfeer… Voor ruim 83.000 vrouwen dus weer genoeg redenen om naar de Libelle Zomerweek te komen!