In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de Koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix; het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royalty-vlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Deze week: ter ere van de verjaardag van prins Constantijn, een babyfoto van de inmiddels 49-jarige broer van koning Willem-Alexander.

Kasteel Drakensteyn

Toen koning Willem-Alexander, prins Claus en prins Friso klein waren, gingen ze jaarlijks op zomervakantie met hun ouders. Prinses Beatrix en prins Claus woonden destijds met hun gezin in kasteel Drakensteyn. Beatrix kocht het in 1959. Nadat het verbouwd was, woonde zij daar met haar gezin van 1963 tot 1981. In 1981 verhuisde zij met prins Claus en haar 3 zoons naar Den Haag.

Zomervakantie 1970

Op deze foto zien we de jongste zoon van prinses Beatrix en prins Claus, Constantijn. Het was jaar 1970 en de koninklijke ouders besloten Nederland even te verruilen voor een wat zonnigere plek. Het gezin verbleef dat jaar 3 weken lang niet in kasteel Drakensteyn, maar in hun zomerverblijf De gelukkige olifant in het Italiaanse plaatsje Porto Ercole.

Babyfoto prins Constantijn

Prinses Beatrix houdt op deze historische foto haar jongste zoon trots op haar arm. Prins Constantijn was nog maar erg klein. Hij werd geboren op 11 oktober 1969, en de foto werd genomen op 4 juli 1970. Een snelle rekensom leert ons dat het prinsje destijds dus nog nét geen 1 jaar was.