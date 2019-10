Koninklijke Kiekjes: prinses Beatrix viert de zomer met haar zussen

In Koninklijke Kiekjes laten we elke week een nog nooit eerder vertoonde foto uit de koninklijke archieven zien. Van babyfoto’s van de koning tot verliefde kiekjes uit de jeugdjaren van prinses Beatrix: het levert een schat aan nostalgie en prachtige plaatjes op. Royaltyvlogger Anne-Flore Muller vertelt het verhaal bij de foto.

Deze week: de 27-jarige prinses Beatrix in het zonnige Italië, vergezeld door haar vader, moeder en zussen met aanhang.

Zussen

Prinses Beatrix werd geboren op 31 januari 1938 in Baarn. Ze was het 1e kind van koningin Juliana en prins Bernard. De inmiddels 81-jarige moeder van koning Willem-Alexander groeide op met haar 3 zussen: prinses Irene, prinses Christina en prinses Margriet.

Verloving

In juni 1965 maakte koningin Juliana bekend dat prinses Beatrix verloofd was met de Duitse Claus van Amsberg. Ze had hem 2,5 jaar eerder ontmoet en stapte op 10 maart 1966 in het koninklijke huwelijksbootje. Hun 1e zoon, de huidige koning Willem-Alexander, werd een jaar later geboren.

Zonder kinderen

Net vóór de geboorte van hun zoon trokken de destijds 28-jarige Beatrix en 40-jarige Claus naar hun vakantiehuis in Porto Ercole te Italië. Het koninklijk echtpaar kreeg er familiebezoek. Op het muurtje zie je een zeer jeugdige prins Carel Hugo, Pieter van Vollenhoven, prins Claus en prins Bernhard. Daarvoor zitten prinses Irene, prinses Beatrix en hun moeder, koningin Juliana. Achteraf zou het dus de laatste vakantie zonder kinderen zijn.

Het historische kiekje stamt uit 31 juli 1966.

Bron & beeld: ANP