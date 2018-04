Hoera, Libelle is genomineerd voor Cross Media Merk van het jaar 2018!

Jaaaa, hoera! Libelle is genomineerd voor de prijs ‘Cross Media Merk van het jaar 2018’. Zonder jullie was dit niet gebeurd. Bedankt daarvoor!

Platformen

Elk jaar worden de Cross Media Awards uitgereikt aan de beste crossmedia-cases van het jaar. Het gaat hierbij om het merk dat het meest en best zichtbaar is op diverse platformen (print, online, televisie en evenementen). Daarnaast is hoofdredacteur Hilmar Mulder zelf ook genomineerd voor de award Cross Media Vrouw van het jaar.

Daily soap

En daar blijft het niet bij. Ook de serie Over Eva van Libelle TV kan in de prijzen gaan vallen. Deze soap van Libelle is namelijk genomineerd als Cross Media Innovatie. Over Eva is een spannende daily soap die in opdracht van Libelle TV is ontwikkeld door IDTV in samenwerking met schrijfster en actrice Elle van Rijn. In deze serie komen alle levensfases van de Libelle-vrouw aan bod.

Dank

Jullie maken Libelle, Libelle.nl en Libelle TV tot een succes. Deze nominaties hebben we dan ook aan jullie te danken. Super bedankt! Op woensdag 25 april worden de Cross Media Awards 2018 in Hotel Barbizon Palace in Amsterdam uitgereikt.

Bron: Cross Media Awards