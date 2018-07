Libelle Legt Uit: wat moet je doen als je door een haai wordt aangevallen?

De kans dat je ooit oog in oog komt te staan met een haai, is natuurlijk heel klein. Toch is het wel handig om te weten wat je in zo’n geval moet doen. Badgasten en vakantiegangers worden namelijk steeds vaker opgeschrikt door een haaienaanval. Reden genoeg dus om de belangrijkste tips voor je op een rijtje te zetten.

Vorige week werd er nog een haai gespot aan de kust van Mallorca, iets wat in de afgelopen dertig jaar nog niet eerder is gebeurd. Maar wat moet je nu doen als je oog in oog komt te staan met een haai?

Tips om zo min mogelijk risico te lopen

In Nederland hoef je natuurlijk niet bang te zijn voor een haaienaanval, maar in het buitenland is het verstandig om wat meer op je hoede te zijn. Zeker als je gaat zwemmen in een gebied waar eerder haaien zijn gespot. Voordat je het water in gaat is het verstandig om met de volgende dingen rekening te houden:

Draag geen surf of zwemkleding met contrasterende kleuren. Vooral kleuren als geel en oranje zouden haaien aantrekken. Ook glimmende sieraden kun je beter thuis laten.

Beweeg niet teveel. Probeer zo min mogelijk te spetteren in het water.

Als je ineens vissen en schildpadden ziet wegschieten, is de kans groot dat er een haai in de buurt is. Verlaat in zo’n geval meteen het water.

Probeer altijd met een groepje te zwemmen. Haaien vallen vooral mensen aan die alleen zwemmen.

Wat te doen bij een haaienaanval?

Kun je niet op tijd weg zwemmen? Dan is het verstandig om de volgende tips op te volgen:

Probeer in de eerste instantie zo rustig mogelijk te blijven en zo min mogelijk te bewegen. Als je hysterisch gaat bewegen is een haai eerder geneigd om aan te vallen.

Mocht je iets in je handen hebben, is het altijd verstandig om dat als wapen te gebruiken voordat je overgaat op je blote handen of voeten. Probeer de haai vooral op zijn neus te slaan, in zijn ogen of op zijn kieuwspleten. Als je geen wapen hebt om te gebruiken kun je het beste proberen om in zijn ogen te prikken of in zijn kieuwspleten te krabben.

Als een haai je toch met zijn tanden weet te pakken, heeft het geen zin om voor ‘dood’ te spelen. Probeer in zo’n geval zo agressief mogelijk te zijn. Probeer daar zijn ogen te krabben of zijn kieuwspleten

Tot slot hier nog een handige instructievideo:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: National Geographic. Beeld: iStock