Libelle legt uit: waar komt het woord 'quarantaine' vandaan?

Het woord ‘quarantaine’ vliegt ons de laatste dagen om de oren. Maar waar komt dit woord nu eigenlijk vandaan? En wanneer werd het voor het eerst gebruikt? Wij leggen het je hieronder uit.

De levensreddende maatregel om in quarantaine te gaan werd voor het eerst in de veertiende eeuw in Italië gebruikt en heeft daar ook zijn naam gekregen.

De Zwarte Dood

In de veertiende eeuw trok de ‘Zwarte Dood’ door Europa, ook wel bekend als de pest. De pest is een besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie ‘Yersinia pestis’. Vlooien en wilde knaagdieren hebben deze bacterie bij zich en kunnen deze doorgeven aan de mens. Tussen 1346 en 1351 maakte de pest vele slachtoffers, soms tientallen procenten van de bevolking. De epidemie kostte wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven.

Reizigers in quarantaine

Toen de pest door Europa trok, bedachten de inwoners van de Italiaanse stad Reggio een manier om zich ertegen te beschermen. Reizigers die de stad in wilden, moesten eerst voor een bepaalde periode buiten de stad in afzondering worden gehouden. Pas wanneer ze niet ziek bleken te zijn, mochten ze de stad betreden. Quarantaine werd ook in andere steden toegepast, zoals in Milaan.

Betekenis naam

Dat deze periode van afzondering 40 dagen moest duren, werd rond 1400 in Venetië bepaald. Waarschijnlijk zijn de 40 dagen afgekeken van de duur van de kerkelijke vastenperiode. De term quarantaine is afgeleid van het Italiaanse woord voor veertig: ‘quaranta’.

Bron: Geschiedenis Beleven. Beeld: iStock