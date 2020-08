Déze Libelle-serie wordt de opvolger van het geliefde ‘Hendrik Groen’

Was je groot fan van de Omroep Max-serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen? Dan hebben we goed nieuws, want er komt een opvolger die gebaseerd is op Libelle’s eigen feuilletons van Elle van Rijn in het Dagboek van Maud. De naam van de gloednieuwe serie? Maud en Babs.

De dramaserie zal op NPO 1 te zien zijn.

Geheime dagboek van Hendrik Groen

Het geheime dagboek van Hendrik Groen was een groot succes. In de twee seizoenen van de serie zagen we Kees Hulst en André van Duin als Hendrik en Evert, twee mannen in een verzorgingshuis. De hitserie bracht aandacht voor ouderen en de zorg en raakte de kijkers diep. Fans waren dan ook diepbedroefd toen de serie ten einde kwam, maar nu is bekendgemaakt dat er binnenkort een goede opvolger komt.