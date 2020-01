Misschien kennen jullie haar nog: Roebyem Anders, een ambitieuze vrouw die zich tijdens de Libelle STER-verkiezing in 2018 hard maakte om zo veel mogelijk schooldaken te voorzien van zonnepanelen. De getalenteerde vrouw heeft zichzelf opnieuw bewezen en werd daarom door de BNR uitgeroepen tot Ondernemer van 2019.

Roebyem Anders vecht met haar bedrijf Sungevity tegen klimaatverandering. Tegen 2050 wil ze graag zonnepanelen op àlle daken die het toelaten van de gewone man en vrouw. En dat kostenplaatje of ‘een lelijk dak’ hoeft volgens haar helemaal geen probleem te vormen.

BNR Ondernemers van 2019

De BNR sprak tijdens Spitsuur de laatste weken iedere dag een bekende ondernemer die de uiteindelijke top-3 bepaalde. Ze moesten daarvoor iemand eruit gooien en een andere ondernemer van Nederland met verantwoording aan het rijtje toevoegen. Weken later bleven er 3 ondernemers over, waaronder Roebyem Anders. Overigens was dit niet haar enige prijs: ze werd vorig jaar uitgroepen tot de Platte daken vrouw van het jaar (naast de Schuine daken meneer) en heeft de Okkels Brandaris oeuvreu prijs in de pocket.

Ster

Roebyem, of solar warrior zoals ze haarzelf graag noemt, was in 2018 een van de Libelle Sterren omdat ze met haar bevlogenheid om heel Nederland aan de zonne-energie te helpen, ook kinderen, scholen én de politiek mobiliseert om op scholen zonnepanelen te monteren. Dat heeft overigens niets met Sungevity te maken. Wat Sungevity zo anders maakt dan de andere zonnepaneelbedrijven volgens Roebyem, is dat ze er alles aan doen om iedereen erbij te betrekken. “Zo regelen we nu financiering voor mensen die het niet op de bank hebben staan. Een ander voorbeeld: we zagen 2 jaar geleden dat maar 2 procent van de huurwoningen zonnepanelen hebben. We hebben een heuse huurdakrevolutie gestart waardoor nu bijna 10% van de huurhuizen zonnepanelen hebben.”

Schone stroom

Want aan naakte daken ergert Roebyem zich behoorlijk. “Mijn doel is: geen naakte daken meer. Ik doe natuurlijk niet aan ‘naakte dakschaamte’, dat is zo negatief, maar de intentie is wel dat ieder dak die schone stroom kan opwekken, daar zo snel mogelijk voor gebruikt gaat worden.” Niet rusten voordat alle daken bedekt zijn, benadrukt ze.

Kostenplaatje

Vaak leeft er het idee dat zonnepanelen duur zijn. Dat is volgens Roebyem niet het geval. Ja, het is even een investering, maar als je dit geld toch op de bank hebt staan, is het volgens haar een stuk slimmer dan sparen met rente. “Daar krijg je tegenwoordig nog maar 1 procent rendement op. Bij een zonnepaneel is dat anders: je investeert ongeveer 3 tot 5 duizend euro, afhankelijk van de grootte van je dak. Ongeveer na 5 tot 8 jaar heb je het geld eruit. Een paneel ligt er zo’n 25 jaar op. Dus dat betekent dat je nog 20 jaar lang grátis stroom hebt”, vertelt ze aan Libelle. “Je investeert eigenlijk in een klein zonne-energiefabriekje op je dak.”

Lelijk? Heus niet

En ‘lelijk’ is het ook allang niet meer volgens Roebyem. “Wat lelijk is, zijn die blauwe panelen met metalen randen erover op een historisch pand. Maar tegenwoordig heb je prachtige zwarte panelen met een zwarte rand. Hele mooie panelen, maar dat zal ook wel een kwestie van smaak zijn”, lacht Roebyem. “Netjes installeren is natuurlijk ook belangrijk, je wil niet zo’n soort tetris-spel op je dak krijgen.”

“Ik denk dat het in de toekomst de normaalste zaak van de wereld is om zonnepanelen te hebben. Dat je juist moet uitleggen wat er eigenlijk mis met je is als je géén zonnepanelen hebt. Want ja, waarom vies en duur als het ook schoon en goedkoop kan?”.

