Libelle STER-verkiezing, kandidaat 10: Rieta Aliredjo

STerke vrouwen die hun Energie inzetten voor Resultaat. Dat zijn Libelle Sterren. 10 weken lang zet Libelle een STER in het zonnetje, die zelf een bedrijf heeft opgezet waarmee ze de wereld een beetje mooier maken. Deze week: Rieta Aliredjo (43).

Rieta Aliredjo zocht naar meer zingeving in haar werk en zette daarom warenhuisje.nl op. Hier kunnen kinderen zelf hun speelgoed, kleding en schoenen aanbieden, om de wereld weer ietsje duurzamer te maken.

Rieta: “Ik had een baan als adviseur, toch voelde ik steeds als ik een groot project succesvol had afgerond een enorme leegte. Ik wilde meer zingeving in mijn werk door een bijdrage, hoe klein ook, te leveren aan een betere wereld. Als er vanbinnen iets begint te knagen, dan moet je daar iets aan doen.”

Duurzaamheid

“Ik hou van de natuur. Ik groeide op in Suriname, waar ik altijd tussen de fruitbomen speelde, met overal bloemen en vlinders om me heen. We weten allemaal wat afval met de wereld doet en dat het klimaat verandert. Tegelijkertijd kopen we steeds nieuwe spullen, waardoor we nog meer afval creëren. Duurzaamheid staat niet boven aan ieders prioriteitenlijstje, merkte ik als ik het erover had. Maar wat voor wereld wil je dan voor je kinderen?, vroeg ik dan. Ik zag dat mensen daar wel vatbaar voor waren. Iedere ouder weet dat kinderen heel veel spullen gebruiken. Omdat kinderen groeien en zich ontwikkelen, worden veel van die producten maar kort gebruikt, terwijl ze een lange levensduur hebben. Die producten liggen vaak op zolder te verstoffen of worden gewoon weggegooid. Daar wilde ik iets mee.”