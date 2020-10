Libelle’s Kim doet mee aan ‘Hunted’: “Ik ben nog altijd paranoïde van onze vlucht”

Maandagavond gaat om 20.25 uur op NPO 3 het 5e seizoen van Hunted van start – het razend spannende programma waarin 13 doodgewone burgers proberen om 3 weken lang uit handen te blijven van de opsporingsdienst. Libelle’s Kim is één van de kandidaten.

“Vanaf de bank thuis líjkt het programma heel simpel. Op zich is het concept ook niet heel ingewikkeld: deelnemers gaan de uitdaging aan om 500 uur (21 dagen) uit handen te blijven van de Hunters. Een paar regels: je moet binnen de landgrenzen blijven, je mag de wet niet overtreden en niet langer dan 48 uur op dezelfde plek blijven.

De Hunters zijn brede, stoere heren die allemaal ervaring bij de politie hebben. Ze worden aangestuurd door het hoofdkwartier, waar knappe koppen zich 3 weken lang bezig houden met maar 1 ding: alle kandidaten opsporen, zodat de Hunters ze in kunnen rekenen.

In mei hoorde ik dat mijn zus en ik in een maand later in juni zélf mochten gaan proberen om zo lang mogelijk onder de radar te blijven. Een droom die uitkwam, al kreeg ik van het idee dat zo’n groot en ervaren team 24 uur per dag naar je op zoek is ook ontzettend de zenuwen. Zou ik het wel zo lang zonder m’n vriend(en) en telefoon redden? En de spanning aankunnen?

Plannetjes smeden

Een periode van elkaar elke dag bellen en eindeloos plannen smeden brak aan. En voor ik het wist, werden mijn zus Joyce en ik geblinddoekt naar een onbekende locatie in Nederland gebracht.

We hadden denk ik wel 10 scenario’s bedacht. Maar plan A tot en met J: ze konden allemaal op de eerste dag al regelrecht de prullenbak in. Het is net Wie is de mol: want ook hier bleek dat niets is wat het lijkt.

Leren van andermans fouten

Uiteraard hadden we vooraf alle seizoenen van Hunted nog een keer gekeken. Want fouten die we deelnemers eerder hadden zien maken, zouden wij écht niet begaan. Niet te lang in hetzelfde netwerk blijven en geen telefoontjes plegen waar de Hunters gemakkelijk achter zouden komen. Iemand anders voor je laten pinnen en geen contact zoeken met vrienden en familie.

Maar dan begint het avontuur en overvalt je direct een paranoïde gevoel. Echt overal zag ik spoken – en soms nog steeds. Ondanks dat de opnames er al lang en breed opzitten, word ik nog wel eens wakker met het idee dat we nog midden in het spel zitten.

Bij elke grote, zwarte auto wist ik zeker dat het de Hunters zouden zijn en onze minuten geteld waren. Die spanning dat het elk moment op kan houden, dat elke kleine misstap cruciaal kan zijn, doet iets met je. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Je hart klopt continu in je keel. Wat dan wel weer een bijkomend voordeel is van die spanning: je vergeet volledig dat je 24 uur per dag gefilmd wordt.

Of het ons is gelukt om uit handen van de Hunters te blijven? Dat zie je vanaf maandagavond om 20.25 uur op NPO 3.”

Alle kandidaten van het nieuwe Hunted-seizoen:

En het begin van de vlucht:

