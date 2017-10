Politie: lichaam Anne Faber mogelijk verborgen in omgeving van Zeewolde

De politie vermoedt dat het lichaam van Anne Faber in de omgeving van Zeewolde te vinden is. Er wordt nu gezocht op een gerichte plek in de omgeving van het Nulderpad.

“Het vermoeden is dat het lichaam van Anne Faber daar verborgen is”, meldt de politie. Het gebied is inmiddels afgezet. De woordvoerder van de politie laat weten dat ‘er het sterke vermoeden is dat het lichaam van Anne vandaag wordt gevonden’. De familie van het meisje is inmiddels ingelicht over de gang van zaken.

Zorgvuldig

De forensische onderzoekers zijn druk bezig op de plek. “Dit onderzoek gebeurt zorgvuldig om geen sporen te vernietigen en zal langere tijd in beslag nemen.”

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP